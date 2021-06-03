Міноборони зобов'язали відреставрувати будинок Сікорського у Києві

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 26413 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 99561 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 143810 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 127897 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 134816 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 95845 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 81281 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 181427 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 88352 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 276417 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

5.4м/с
86%
Популярнi новини

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 53817 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 62121 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

03:30 • 17528 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 26252 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 42768 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 147215 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 181427 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 276417 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 444439 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 431005 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 3842 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 31963 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 37470 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 37930 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 38937 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Міноборони зобов'язали відреставрувати будинок Сікорського у Києві

Київ • УНН

 • 33832 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. Окружний адміністративний суд Києва зобов’язав Міністерство оборони України та ДП "Готель "Козацький" провести консерваційні та реставраційні роботи у так званому будинку Сікорського у Києві. Про це УНН повідомили в Офісі Генпрокурора.

Міноборони зобов'язали відреставрувати будинок Сікорського у Києві

Цитата:

"Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив позов Офісу Генерального прокурора про зобов’язання укласти охоронний договір та привести до належного стану пам’ятку національного значення — будинок всесвітньо відомого авіаконструктора Ігря Сікорського по вулиці Ярославів Вал у місті Києві. Міністерство оборони України та ДП “Готель “Козацький” зобов’язано здійснити консерваційні та реставраційні роботи", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Прокурори, як зазначається, встановили, що "балансоутримувач будинку ДП “Готель “Козацький” та орган управління Міністерство оборони України уже більше ніж 20 років не вживають заходів щодо збереження ввіреного їм державного майна на виконання вимог пам’яткоохоронного законодавства". Сьогодні об’єкт перебуває у занедбаному стані, без захисту та укладеного охоронного договору, під загрозою остаточного руйнування та знищення.

"Виконання рішення суду перебуває на контролі Офісу Генерального прокурора", - вказали у відомстві.

Доповнення

Будинок Ігоря Сікорського повернули до держвласності у 2017 році.

Будівля є об’єктом культурної спадщини та становить виняткову історичну цінність, оскільки у ній мешкав Ігор Сікорський — автор перших у світовій практиці авіабудування багатомоторних літаків і гелікоптерів, людина, що входить до переліку діячів, які своїми винаходами найбільше допомогли людству.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКиїв
Brent
$63.84
Bitcoin
$81,582.90
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.65
Золото
$3,124.66
Ethereum
$1,595.68