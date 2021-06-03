Міноборони зобов'язали відреставрувати будинок Сікорського у Києві

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"Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив позов Офісу Генерального прокурора про зобов’язання укласти охоронний договір та привести до належного стану пам’ятку національного значення — будинок всесвітньо відомого авіаконструктора Ігря Сікорського по вулиці Ярославів Вал у місті Києві. Міністерство оборони України та ДП “Готель “Козацький” зобов’язано здійснити консерваційні та реставраційні роботи", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Прокурори, як зазначається, встановили, що "балансоутримувач будинку ДП “Готель “Козацький” та орган управління Міністерство оборони України уже більше ніж 20 років не вживають заходів щодо збереження ввіреного їм державного майна на виконання вимог пам’яткоохоронного законодавства". Сьогодні об’єкт перебуває у занедбаному стані, без захисту та укладеного охоронного договору, під загрозою остаточного руйнування та знищення.

"Виконання рішення суду перебуває на контролі Офісу Генерального прокурора", - вказали у відомстві.

Доповнення

Будинок Ігоря Сікорського повернули до держвласності у 2017 році.

Будівля є об’єктом культурної спадщини та становить виняткову історичну цінність, оскільки у ній мешкав Ігор Сікорський — автор перших у світовій практиці авіабудування багатомоторних літаків і гелікоптерів, людина, що входить до переліку діячів, які своїми винаходами найбільше допомогли людству.