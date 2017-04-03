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Будинок Ігоря Сікорського повернули до держвласності

Будинок Ігоря Сікорського повернули до держвласності

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Прокуратура повернула до державної власності будинок авіаконструктора Ігоря Сікорського, першого в світі винахідника гелікоптера. Про це УНН повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.

“Військовою прокуратурою Київського гарнізону Центрального регіону України виконано рішення Київського апеляційного господарського суду та реально повернуто до державної власності будинок авіаконструктора Ігоря Сікорського, першого в світі винахідника гелікоптера”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, у 2000 році між державним підприємством Міністерства оборони України “Готель “Козацький” та Міжнародним благодійним фондом “Музей історії повітроплавання і авіації ім. Сікорського” було укладено договір оренди нежитлової триповерхової будівлі площею 1460 м², в місті Києві по вулиці Ярославів Вал, де народився і виріс всесвітньовідомий авіаконструктор І.Сікорський.

За умовами договору, орендар мав відремонтувати та забезпечити охорону будівлі, але впродовж 15 років міжнародний благодійний фонд утримував будівлю з грубими порушеннями вимог санітарного стану, що призвело до знищення споруди.

21 червня 2016 року Київський апеляційний господарський суд залишив без змін рішення суду першої інстанції та задовольнив позовні вимоги військової прокуратури Київського гарнізону щодо повернення історичної цінності до державної власності.

Наразі історичну будівлю реально повернуто державі шляхом підписання державним підприємством Міністерства оборони України “Готель Козацький” акта прийому-передачі.

Як повідомляв УНН, Київський політехнічний інститут отримав ім’я І.Сікорського.

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