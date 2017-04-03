Дом Игоря Сикорского вернули в госсобственность

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 42592 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102862 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157657 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116992 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116864 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112778 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104446 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107115 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103604 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153913 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Дом Игоря Сикорского вернули в госсобственность

Дом Игоря Сикорского вернули в госсобственность

Киев  •  УНН

 • 12005 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Прокуратура вернула в государственную собственность дом авиаконструктора Игоря Сикорского, первого в мире изобретателя вертолета. Об этом УНН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Военной прокуратурой Киевского гарнизона Центрального региона Украины выполнено решение Киевского апелляционного хозяйственного суда и реально возвращено в государственную собственность дом авиаконструктора Игоря Сикорского, первого в мире изобретателя вертолета", - говорится в сообщении.

Отмечается, в 2000 году между государственным предприятием Министерства обороны Украины "Отель "Казацкий" и Международным благотворительным фондом "Музей истории воздухоплавания и авиации им. Сикорского" был заключен договор аренды нежилого трехэтажного здания площадью 1460 м², в городе Киеве по улице Ярославов Вал, где родился и вырос всемирно авиаконструктор И. Сикорский.

По условиям договора, арендатор должен отремонтировать и обеспечить охрану здания, но на протяжении 15 лет международный благотворительный фонд удерживал здание с грубыми нарушениями требований санитарного состояния, что привело к уничтожению сооружения.

21 июня 2016 Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции и удовлетворил исковые требования военной прокуратуры Киевского гарнизона по возврату исторической ценности в государственную собственность.

Сейчас историческое здание реально возвращено государству путем подписания государственным предприятием Министерства обороны Украины "Отель Казацкий" акта приема-передачи.

Как сообщал УНН, Киевский политехнический институт получил имя И.Сикорского.

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