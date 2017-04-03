Дом Игоря Сикорского вернули в госсобственность
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Прокуратура вернула в государственную собственность дом авиаконструктора Игоря Сикорского, первого в мире изобретателя вертолета. Об этом УНН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.
"Военной прокуратурой Киевского гарнизона Центрального региона Украины выполнено решение Киевского апелляционного хозяйственного суда и реально возвращено в государственную собственность дом авиаконструктора Игоря Сикорского, первого в мире изобретателя вертолета", - говорится в сообщении.
Отмечается, в 2000 году между государственным предприятием Министерства обороны Украины "Отель "Казацкий" и Международным благотворительным фондом "Музей истории воздухоплавания и авиации им. Сикорского" был заключен договор аренды нежилого трехэтажного здания площадью 1460 м², в городе Киеве по улице Ярославов Вал, где родился и вырос всемирно авиаконструктор И. Сикорский.
По условиям договора, арендатор должен отремонтировать и обеспечить охрану здания, но на протяжении 15 лет международный благотворительный фонд удерживал здание с грубыми нарушениями требований санитарного состояния, что привело к уничтожению сооружения.
21 июня 2016 Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции и удовлетворил исковые требования военной прокуратуры Киевского гарнизона по возврату исторической ценности в государственную собственность.
Сейчас историческое здание реально возвращено государству путем подписания государственным предприятием Министерства обороны Украины "Отель Казацкий" акта приема-передачи.
Как сообщал УНН, Киевский политехнический институт получил имя И.Сикорского.