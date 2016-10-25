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Минобороны закупило 600 навигационных средств для зоны АТО

Минобороны закупило 600 навигационных средств для зоны АТО

Киев • УНН

 • 8923 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. В этом году было закуплено 600 навигационных средств, которыми уже пользуются в зоне АТО. Об этом на брифинге по вопросам развития оперативного обеспечения украинской армии сообщил начальник главного управления обеспечения ВСУ генерал-майор Николай Кравчук, передает УНН.

"Всего в этом году было закуплено 600 инновационных средств, которые сегодня уже используются подразделениями в зоне АТО", - подчеркнул Н.Кравчук.

Также он отметил, что были закуплены дымовые гранаты и новейшие противогазы, которые также уже отправили в зону боевых действий.

Как сообщал УНН, Минобороны в этом году потратило почти 13 млн грн для оборудования фортификационных сооружений в зоне АТО.

Украинские Национальные Новости

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