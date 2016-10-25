Міноборони закупило 600 навігаційних засобів для зони АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. В цьому році було закуплено 600 навігаційних засобів, якими вже користуються в зоні АТО. Про це на брифінгу з питань розвитку оперативного забезпечення української армії повідомив начальник головного управління забезпечення ЗСУ генерал-майор Микола Кравчук, передає УНН.
“Всього в цьому році було закуплено 600 інноваційних засобів, які сьогодні вже використовуються підрозділами в зоні АТО”, — наголосив М.Кравчук.
Також він зазначив, що були закуплені димові гранати та новітні противогази, які також вже відправили в зону бойових дій.
Як повідомляв УНН, Міноборони цього року витратило майже 13 млн грн для обладнання фортифікаційних споруд в зоні АТО.