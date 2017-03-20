Минобороны: за время АТО погибли 2629 украинских воинов

"С начала АТО до сегодняшнего дня в результате боевых действий погибло 2629 воинов. Из них 2220 человек - это военнослужащие ВСУ. Другие погибшие воины - из рядов НГУ, МВД, ГНСУ, СБУ, ДСНС и т.д.", - сообщил А.Лысенко.

По его словам, с начала АТО до сегодняшнего дня в результате боевых действий получили ранения 9453 воинов. Из них 7674 человека - это военнослужащие ВСУ.

Напомним, по последним данным ООН, за время конфликта в Донбассе погибли 9,94 тыс. человек.