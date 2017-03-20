Міноборони: за час АТО загинули 2629 українських воїнів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. З початку АТО до сьогоднішнього дня внаслідок бойових дій загинуло 2629 воїнів та 9453 воїнів дістали поранення. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"З початку АТО до сьогоднішнього дня внаслідок бойових дій загинуло 2629 воїнів. З них 2220 осіб – це військовослужбовці ЗСУ. Інші загиблі воїни – з лав НГУ, МВС, ДПСУ, СБУ, ДСНС, тощо", - повідомив А.Лисенко.
За його словами, з початку АТО до сьогоднішнього дня внаслідок бойових дій дістали поранення 9453 воїнів. З них 7674 особи – це військовослужбовці ЗСУ.
Нагадаємо, за останніми даними ООН, за час конфлікту на Донбасі загинули 9,94 тис. людей.