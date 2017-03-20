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Міноборони: за час АТО загинули 2629 українських воїнів

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. З початку АТО до сьогоднішнього дня внаслідок бойових дій загинуло 2629 воїнів та 9453 воїнів дістали поранення. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.

"З початку АТО до сьогоднішнього дня внаслідок бойових дій загинуло 2629 воїнів. З них 2220 осіб – це військовослужбовці ЗСУ. Інші загиблі воїни – з лав НГУ, МВС, ДПСУ, СБУ, ДСНС, тощо", - повідомив А.Лисенко.

За його словами, з початку АТО до сьогоднішнього дня внаслідок бойових дій дістали поранення 9453 воїнів. З них 7674 особи – це військовослужбовці ЗСУ.

Нагадаємо, за останніми даними ООН, за час конфлікту на Донбасі загинули 9,94 тис. людей.

Українські Національні Новини

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