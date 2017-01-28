Минобороны: вчера авдеевская промзона и Светлодарская дуга были самыми горячими точками
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. За минувшие сутки на донецком направлении боевики наиболее активно обстреливали позиции украинских военных в авдеевский промзоне, а именно было выпущено более 70 минометных мин и более 10 артиллерийских снарядов. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"На донецком направлении боевая обстановка остается сложной. В очередной раз расширилась география боевых действий противника. Так, снова неспокойно на Светлодарской дуге и в районе донецкого аэропорта. В общем, тяжелое вооружение бандформирования использовали вдоль всей линии фронта. Наиболее активно - в авдеевской промзоне, где за сутки по украинским позициям силы оккупанта выпустили более 70 минометных мин и более 10 артиллерийских снарядов. Украинские войска были вынуждены регулярно открывать ответный огонь", - сообщил А.Мотузяник.
По словам спикера, всего за минувшие сутки на Донецком направлении состоялось 11 вражеских обстрелов, в том числе 7 - из тяжелого вооружения.
Напомним, за сутки с 26 на 27 января, боевики 60 раз обстреляли силы АТО.
Как сообщал УНН, трое украинских бойцов получили ранения в зоне АТО ша минувшиесутки, погибших нет.