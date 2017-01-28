Міноборони: учора авдіївська промзона та Світлодарська дуга були найгарячішими точками

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Минулої доби на донецькому напрямку бойовики найбільш активно обстрілювали позиції українських військових в авдіївській промзоні, а саме було випущено понад 70 мінометних мін та більше 10 артилерійських снарядів. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

“На донецькому напрямку бойова обстановка залишається складною. У чергове розширилася географія бойових бій противника. Так, знову неспокійно на Світлодарській дузі та в районі Донецького летовища. Загалом, важке озброєння бандформування використовували вздовж усієї лінії фронту. Найбільш активно — в авдіївській промзоні, де за добу впродовж чотирьох обстрілів тамтешніх українських позицій сили окупанта випустили понад 70 мінометних мін та більше 10 артилерійських снарядів. Українські війська були змушені регулярно відкривали вогонь у відповідь” сказав О.Мотузяник.

За словами речника, всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 11 ворожих обстрілів, зокрема 7 — з важкого озброєння.

Нагадаємо, за добу з 26 на 27 січня, бойовики 60 разів обстріляли сили АТО.

Як повідомляв УНН, троє українських бійців отримали поранення в зоні АТО минулої доби, загиблих немає.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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