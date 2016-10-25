Минобороны в этом году потратило почти 13 млн грн для оборудования фортификационных сооружений в зоне АТО

"Относительно фортификационного оборудования рубежей обороны в зоне АТО. На 8 млн грн закупили древесины, разный строительный материал (гвозди, скобы, рубероид) и инструмент на 4 млн грн, средства маскировки на 700 тыс. грн", - отметил Н.Кравчук.

Также он добавил, что Министерство обороны и Генеральный штаб приняли решение дополнительно закупить еще на 1,5 млн лесоматериалов, так как военным, которым пришлось отводить войска необходимо оборудовать новые блиндажи.