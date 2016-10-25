Минобороны в этом году потратило почти 13 млн грн для оборудования фортификационных сооружений в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ, 25 октября. УНН. Министерство обороны потратило почти 13 млн грн на закупку древесины, строительных материалов и средств маскировки для оборудования рубежей обороны в зоне АТО. Об этом на брифинге по вопросам развития оперативного обеспечения украинской армии сообщил начальник главного управления обеспечения ВСУ генерал-майор Николай Кравчук, передает УНН.
"Относительно фортификационного оборудования рубежей обороны в зоне АТО. На 8 млн грн закупили древесины, разный строительный материал (гвозди, скобы, рубероид) и инструмент на 4 млн грн, средства маскировки на 700 тыс. грн", - отметил Н.Кравчук.
Также он добавил, что Министерство обороны и Генеральный штаб приняли решение дополнительно закупить еще на 1,5 млн лесоматериалов, так как военным, которым пришлось отводить войска необходимо оборудовать новые блиндажи.