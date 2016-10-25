Міноборони цього року витратило майже 13 млн грн для обладнання фортифікаційних споруд в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ, 25 жовтня. УНН. Міністерство оборони витратило майже 13 млн грн на закупівлю деревини, будівельних матеріалів та засобів маскування для обладнання рубежів оборони в зоні АТО. Про це на брифінгу з питань розвитку оперативного забезпечення української армії повідомив начальник головного управління забезпечення ЗСУ генерал-майор Микола Кравчук, передає УНН.
“Щодо фортифікаційного обладнання рубежів оборони в зоні АТО. На 8 млн грн було закуплено деревини, різний будівельний матеріал (цвяхи, скоби , руберойд) та інструмент на 4 млн грн, засоби маскування на 700 тис. грн,” — зазначив М.Кравчук.
Також він додав, що Міністерство оборони і Генеральний штаб прийняли рішення додатково закупити ще на 1,5 млн лісоматеріалу, так як військовим, яким довелось відводити війська необхідно обладнати нові бліндажі.