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США отменило испытания гиперзвуковой ракеты - СМИ

США отменило испытания гиперзвуковой ракеты - СМИ

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 сентября. УНН. СМИ сообщили, что запуск ракеты был отменен по результатам предполетных проверок. На официальном сайте оборонного ведомства Америки этой информации до сих пор нет, передает УНН.

Детали

Пентагон отменил запланированное испытание гиперзвуковой ракеты, которую предполагалось запустить с мыса Канаверал, сообщила газета Florida Today.

Ссылаясь на заявление военного ведомства, газета сообщила, что испытание не состоялось "по результатам предполетных проверок".

"Выпуск гиперзвукового оружия остается одним из главных приоритетов министерства обороны", - говорится в заявлении без каких-либо подробностей.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, США планировали новые испытания своей межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Тестовый пуск имел штатный характер. россию о запусках предупредили.

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