США скасувало випробування гіперзвукової ракети - ЗМІ

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Пентагон скасував заплановане випробування гіперзвукової ракети, яку передбачалося запустити з мису Канаверал, повідомила газета Florida Today.

Посилаючись на заяву військового відомства, газета повідомила, що випробування не відбулося "за результатами передпольотних перевірок".

"Випуск гіперзвукової зброї залишається одним із головних пріоритетів міністерства оборони", - йдеться в заяві без будь-яких подробиць.

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН, США планувалиі нові випробування своєї міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III. Тестовий пуск мав штатний характер. росію про запуски попередили.