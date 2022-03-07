Минобороны США распорядилось о дополнительном развертывании 500 военнослужащих в Европе

Детали

По словам чиновника, министерство обороны направит в общей сложности 500 военнослужащих для этого нового развертывания.

Развертывания будет включать отправку самолетов-заправщиков KC-135 в Греции, но официальный представитель не смог сказать, сколько самолетов будет отправлено или откуда в США они прибудут.

По словам чиновника, оперативный центр воздушной поддержки будет развернут в Польше и Румынии, а артиллерийская рота и ремонтная рота будут отправлены в Германию.

По словам чиновника, артиллерийские и ремонтные роты окажут "дополнительную материально-техническую поддержку боевой группе первой бронетанковой бригады третьей пехотной дивизии" в Германии, которая уже развернута там.

"Это всего 500, небольшие подразделения, вспомогательные подразделения, мы сказали в начале развертывания сил, что не исключаем дополнительные силы, включающие вспомогательные средства, и эти подразделения в значительной степени поддерживают силы, которые уже были отправлены вперед", - говорится в сообщении.

По словам чиновника, благодаря этому дополнительному развертыванию в настоящее время в Европе находится около 100 000 американских военнослужащих, которые находятся или на ротации или на постоянной основе.

Решение об отправке этих войск и военного имущества было "основано на беседах, которые секретарь имел с головой и с генералом (Тодом) Уолтерсом", командующим европейского командования США "о том, что эти дополнительные силы будут полезны для сил, которые уже есть" в Европе, добавил чиновник.

Дополнительное развертывание "уже было поставлено в очередь, и вновь полностью поддерживает наши усилия по защите воздушного пространства НАТО, если это необходимо", заметил чиновник.