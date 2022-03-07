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Міноборони США розпорядилось про додаткове розгортання 500 військовослужбовців у Європі

Міноборони США розпорядилось про додаткове розгортання 500 військовослужбовців у Європі

Київ • УНН

 • 98179 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Міністр оборони США Ллойд Остін наказав розгорнути додаткові війська і військові засоби в різних частинах Європи на тлі вторгнення Росії в Україну для подальшої підтримки союзників США по НАТО. Про це УНН пише з посиланням на CNN.

Деталі

За словами чиновника, міністерство оборони направить загалом 500 військовослужбовців для цього нового розгортання.

Розгортання включатиме відправку літаків-заправників KC-135 до Греції, але офіційний представник не зміг сказати, скільки літаків буде відправлено чи звідки до США вони прибудуть.

За словами чиновника, оперативний центр повітряної підтримки буде розгорнутий у Польщі та Румунії, а артилерійську роту та ремонтну роту буде відправлено до Німеччини.

За словами чиновника, артилерійські та ремонтні роти нададуть "додаткову матеріально-технічну підтримку бойовій групі першої бронетанкової бригади третьої піхотної дивізії" у Німеччині, яка вже розгорнута там.

"Це всього 500, невеликі підрозділи, допоміжні підрозділи, ми сказали на початку розгортання сил, що не виключаємо додаткові сили, що включають допоміжні засоби, і ці підрозділи значною мірою підтримують сили, які вже були відправлені вперед", - йдеться у повідомленні.

За словами чиновника, завдяки цьому додатковому розгортанню нині в Європі перебуває близько 100 000 американських військовослужбовців, які перебувають або на ротації, або на постійній основі.

Рішення про відправлення цих військ та військового майна було "засновано на бесідах, які секретар мав з головою та з генералом (Тодом) Уолтерсом", командувачем європейського командування США, "про те, що ці додаткові сили будуть корисні для сил, які вже є" у Європі, додав чиновник.

Додаткове розгортання "вже було поставлено в чергу, і знову повністю підтримує наші зусилля щодо захисту повітряного простору НАТО, якщо це необхідно", зауважив чиновник.

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