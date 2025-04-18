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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Минобороны создает реестр специалистов по психическому здоровью для военных

Киев • УНН

 • 62 просмотра

Министерство обороны Украины работает над реестром специалистов по психическому здоровью для военных. Реестр будет содержать проверенную информацию о квалификации, возможностях и услугах.

Минобороны создает реестр специалистов по психическому здоровью для военных

Министерство обороны Украины (МОУ) работает над созданием реестра специалистов по психическому здоровью, работающих с военными. Он будет содержать проверенную информацию о квалификации, возможностях и услугах. Об этом сообщили в оборонном ведомстве, передает УНН.

Детали

Об этом шла речь во время встречи представителей оборонного ведомства и Вооруженных сил Украины с общественными организациями.

От состояния ментального здоровья военных зависит мотивация к несению службы, а также готовность к выполнению задач по назначению. В условиях войны мы не имеем права отсрочить решение вопросов психического здоровья наших защитников. Речь идет о человеческой жизни, достоинстве, восстановлении после потерь и испытаний

 – подчеркнул начальник управления психологического обеспечения Минобороны Олег Мукан.

Отмечается, что Реестр позволит руководителям органов психологической поддержки и персонала Вооруженных сил быстро находить аккредитованные организации нужной специализации в своем регионе.

Также перечень облегчит взаимодействие между ВСУ и общественными организациями.

Во время встречи представители общественных организаций предложили масштабировать усилия по созданию: 

  • горячей линии кризисного консультирования
    • онлайн и стационарного психологического консультирования военных и членов их семей
      • стационарной психологической реабилитации
        • обучение заместителей командиров рот психологическим методикам
          • обучение помощников психологов психической устойчивости в условиях военных операций.

            Напомним

            Минобороны запускает службы сопровождения для военных и их семей после регистрации приказа №59. Службы будут предоставлять консультации и помощь по правовым, социально-бытовым и медицинским вопросам.

            В Украине планируют развивать адаптивный спорт: парламент поддержал решение 17.04.25, 12:40 • 6086 просмотров

            Вита Зеленецкая

            Вита Зеленецкая

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            Министерство обороны Украины
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