Минобороны создает реестр специалистов по психическому здоровью для военных

Министерство обороны Украины (МОУ) работает над созданием реестра специалистов по психическому здоровью, работающих с военными. Он будет содержать проверенную информацию о квалификации, возможностях и услугах. Об этом сообщили в оборонном ведомстве, передает УНН.

Детали

Об этом шла речь во время встречи представителей оборонного ведомства и Вооруженных сил Украины с общественными организациями.

От состояния ментального здоровья военных зависит мотивация к несению службы, а также готовность к выполнению задач по назначению. В условиях войны мы не имеем права отсрочить решение вопросов психического здоровья наших защитников. Речь идет о человеческой жизни, достоинстве, восстановлении после потерь и испытаний – подчеркнул начальник управления психологического обеспечения Минобороны Олег Мукан.

Отмечается, что Реестр позволит руководителям органов психологической поддержки и персонала Вооруженных сил быстро находить аккредитованные организации нужной специализации в своем регионе.

Также перечень облегчит взаимодействие между ВСУ и общественными организациями.

Во время встречи представители общественных организаций предложили масштабировать усилия по созданию:

горячей линии кризисного консультирования

онлайн и стационарного психологического консультирования военных и членов их семей

стационарной психологической реабилитации

обучение заместителей командиров рот психологическим методикам

обучение помощников психологов психической устойчивости в условиях военных операций.

Напомним

Минобороны запускает службы сопровождения для военных и их семей после регистрации приказа №59. Службы будут предоставлять консультации и помощь по правовым, социально-бытовым и медицинским вопросам.

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