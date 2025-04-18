Міноборони створює реєстр фахівців із психічного здоров’я для військових

$41.220.04
46.820.21
ukenru
Великодні богослужіння у Києві: де жителі столиці зможуть освятити паску
05:00 • 19204 перегляди

Великодні богослужіння у Києві: де жителі столиці зможуть освятити паску

17 квітня, 18:03 • 35225 перегляди

Відповідь рф щодо миру в Україні буде вже цього тижня - Трамп

17 квітня, 15:30 • 101631 перегляди

Як пофарбувати яйця на Великдень: бабусині та сучасні методи

Ексклюзив
17 квітня, 13:28 • 74462 перегляди

Американська торговельна палата: 5,5 млрд грн - втрати бюджету від тіньового ринку смартфонів

Ексклюзив
17 квітня, 13:06 • 81414 перегляди

"Діяли з квітня 2023-го": МЗС прокоментувало затримання банди сутенерів в Польщі, серед яких є українці

17 квітня, 13:01 • 79185 перегляди

росія готує нові удари по Україні напередодні Великодня і після нього - Зеленський

Ексклюзив
17 квітня, 12:16 • 64152 перегляди

Облікову ставку НБУ залишили незмінною: що це означає для цін і кредитів

17 квітня, 11:35 • 54336 перегляди

Коли очікувати зниження цін - відповідь Нацбанку

Ексклюзив
17 квітня, 09:48 • 56246 перегляди

Нацполіція посилює заходи безпеки на Великдень: чергування біля храмів та вибірковий огляд речей

Ексклюзив
17 квітня, 06:19 • 58467 перегляди

Експерт озвучив масштаб втрат від “сірої” техніки Apple: до 15 мільярдів гривень на рік

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
3.9м/с
45%
Популярнi новини

У Чорнобильському заповіднику зафіксували рекордне стадо оленів шляхетних: фото

17 квітня, 21:40 • 16994 перегляди

окупанти перекрили рух Кримським мостом: що відомо

00:38 • 18299 перегляди

Макрон анонсував новий раунд переговорів про припинення війни в Україні

01:13 • 20782 перегляди

Ракетний удар по Харкову: влучання у багатоповерхівку, під завалами люди

02:32 • 19649 перегляди

У Харкові вже понад півсотні постраждалих, 4 - у важкому стані: нові подробиці ракетного удару по місту

04:28 • 20115 перегляди
Публікації

Великодні богослужіння у Києві: де жителі столиці зможуть освятити паску

05:00 • 19227 перегляди

Як пофарбувати яйця на Великдень: бабусині та сучасні методи

17 квітня, 15:30 • 101655 перегляди

Генофонд під бульдозером: чому Україна може втратити десятиліття селекційної роботи з тваринництва?

17 квітня, 13:35 • 76087 перегляди

"Пропав собака на прізвисько Дружочок", або куди зник Сокур

17 квітня, 12:47 • 90029 перегляди

Під кулями та сонцем: як українські сади змінюються попри війну
Ексклюзив

17 квітня, 05:54 • 128708 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Париж

Польща

Франція

Реклама
УНН Lite

Фільм "Зоряних війн" з Раяном Гослінгом отримав назву та дату виходу

05:50 • 256 перегляди

Вчені розкрили таємницю зникнення вуглецевих метеоритів під час занурення в атмосферу Землі

17 квітня, 18:27 • 14542 перегляди

Король Чарльз III у Великодньому посланні: світ потребує віри, надії та любові

17 квітня, 13:03 • 27832 перегляди

"Довга фаза Лоліти": Наталі Портман розповіла про сексуалізацію в дитинстві під час зйомок у Голлівуді

17 квітня, 09:32 • 31431 перегляди

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

16 квітня, 09:21 • 125759 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Telegram

Ракетна система С-400

Facebook

9K720 Iskander

Міноборони створює реєстр фахівців із психічного здоров’я для військових

Київ • УНН

 • 1898 перегляди

Міністерство оборони України працює над реєстром фахівців із психічного здоров’я для військових. Реєстр міститиме перевірену інформацію про кваліфікацію, спроможності та послуги.

Міноборони створює реєстр фахівців із психічного здоров’я для військових

Міністерство оборони України (МОУ) працює над створенням реєстру фахівців із психічного здоров’я, які працюють із військовими. Він міститиме перевірену інформацію про кваліфікацію, спроможності та послуги. Про це повідомили в оборонному відомстві, передає УНН.

Деталі

Про це йшлося під час зустрічі представників оборонного відомства і Збройних сил України з громадськими організаціями.

Від стану ментального здоров’я військових залежить мотивація до несення служби, а також готовність до виконання завдань за призначенням. В умовах війни ми не маємо права відтермінувати вирішення питань психічного здоров’я наших захисників. Йдеться про людське життя, гідність, відновлення після втрат і випробувань

 – наголосив начальник управління психологічного забезпечення Міноборони Олег Мукан.

Зазначається, що Реєстр дозволить керівникам органів психологічної підтримки та персоналу Збройних сил швидко знаходити акредитовані організації потрібної спеціалізації у своєму регіоні.

Також перелік полегшить взаємодію між ЗСУ та громадськими організаціями.

Під час зустрічі представники громадських організацій запропонували масштабувати зусилля щодо створення: 

  • гарячої лінії кризового консультування
    • онлайн та стаціонарного психологічного консультування військових та членів їхніх сімей
      • стаціонарної психологічної реабілітації
        • навчання заступників командирів рот психологічним методикам
          • навчання помічників психологів психічній стійкості в умовах військових операцій.

            Нагадаємо

            Міноборони запускає служби супроводу для військових та їхніх сімей після реєстрації наказу №59. Служби надаватимуть консультації та допомогу з правових, соціально-побутових та медичних питань.

            В Україні планують розвивати адаптивний спорт: парламент підтримав рішення17.04.25, 12:40 • 6134 перегляди

            Віта Зеленецька

            Віта Зеленецька

            ВійнаЗдоров'я
            Міністерство оборони України
            Збройні сили України
            Україна
            Brent
            $67.65
            Bitcoin
            $84,667.60
            S&P 500
            $5,302.78
            Tesla
            $239.97
            Газ TTF
            $35.66
            Золото
            $3,341.30
            Ethereum
            $1,584.57