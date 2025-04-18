Міноборони створює реєстр фахівців із психічного здоров’я для військових
Київ • УНН
Міністерство оборони України працює над реєстром фахівців із психічного здоров’я для військових. Реєстр міститиме перевірену інформацію про кваліфікацію, спроможності та послуги.
Міністерство оборони України (МОУ) працює над створенням реєстру фахівців із психічного здоров’я, які працюють із військовими. Він міститиме перевірену інформацію про кваліфікацію, спроможності та послуги. Про це повідомили в оборонному відомстві, передає УНН.
Деталі
Про це йшлося під час зустрічі представників оборонного відомства і Збройних сил України з громадськими організаціями.
Від стану ментального здоров’я військових залежить мотивація до несення служби, а також готовність до виконання завдань за призначенням. В умовах війни ми не маємо права відтермінувати вирішення питань психічного здоров’я наших захисників. Йдеться про людське життя, гідність, відновлення після втрат і випробувань
Зазначається, що Реєстр дозволить керівникам органів психологічної підтримки та персоналу Збройних сил швидко знаходити акредитовані організації потрібної спеціалізації у своєму регіоні.
Також перелік полегшить взаємодію між ЗСУ та громадськими організаціями.
Під час зустрічі представники громадських організацій запропонували масштабувати зусилля щодо створення:
- гарячої лінії кризового консультування
- онлайн та стаціонарного психологічного консультування військових та членів їхніх сімей
- стаціонарної психологічної реабілітації
- навчання заступників командирів рот психологічним методикам
- навчання помічників психологів психічній стійкості в умовах військових операцій.
Нагадаємо
Міноборони запускає служби супроводу для військових та їхніх сімей після реєстрації наказу №59. Служби надаватимуть консультації та допомогу з правових, соціально-побутових та медичних питань.
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