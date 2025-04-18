Міноборони створює реєстр фахівців із психічного здоров’я для військових

Міністерство оборони України (МОУ) працює над створенням реєстру фахівців із психічного здоров’я, які працюють із військовими. Він міститиме перевірену інформацію про кваліфікацію, спроможності та послуги. Про це повідомили в оборонному відомстві, передає УНН.

Про це йшлося під час зустрічі представників оборонного відомства і Збройних сил України з громадськими організаціями.

Від стану ментального здоров’я військових залежить мотивація до несення служби, а також готовність до виконання завдань за призначенням. В умовах війни ми не маємо права відтермінувати вирішення питань психічного здоров’я наших захисників. Йдеться про людське життя, гідність, відновлення після втрат і випробувань