Заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир провел рабочую встречу с представителями штаб-квартиры НАТО в Брюсселе и Офиса Генерального Инспектора Минобороны США. Стороны обсудили результаты внешней оценки качества функции внутреннего аудита Минобороны Украины и меры, направленные на совершенствование антикоррупционной деятельности. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минобороны

Детали

В частности, Юрий Джигир указал на основные направления работы Аудиторского комитета Минобороны и обсудил результаты сотрудничества между Службой внутреннего аудита и Департаментом по вопросам предотвращения и выявления коррупции.

Совместные усилия направлены на повышение эффективности управления ресурсами, предотвращение незаконного использования оборонных ресурсов и снижение коррупционных рисков.

Также временно исполняющий обязанности директора Департамента по вопросам предотвращения и выявления коррупции Минобороны Украины Полковник Сергей Степанян, рассказал, что в течение второго квартала 2024 года проведено 174 контрольных мероприятия и 164 антикоррупционные проверки.

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По его словам, в правоохранительные органы было направлено 43 производства относительно возможных коррупционных правонарушений, что позволило предупредить убытки государству на сумму 77,94 млн грн.

Усиление превентивных мер для предотвращения коррупционных рисков является одним из приоритетов Министерства обороны. Сотрудничество Аудиторского комитета Минобороны с Департаментами внутреннего аудита и по вопросам предотвращения и выявления коррупции обеспечивает соблюдение принципов добропорядочности, эффективности и законности при использовании оборонных ресурсов - заявил председатель Аудиторского комитета МОУ Юрий Джигир.



В Минобороны отмечают, что эта встреча стала еще одним шагом министерства в тесном сотрудничестве с международными партнерами для обеспечения прозрачности и эффективности в оборонном секторе.

Напомним

Министерство обороны Украины в сотрудничестве с Бюро экономической безопасности будет противодействовать коррупции в сфере обороны.