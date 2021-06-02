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Минобороны России заявило, что будет отслеживать ход учений НАТО Sea Breeze в Украине

Киев • УНН

 • 20518 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Министерство обороны Российской Федерации будет отслеживать ход военных учений НАТО и Украины Sea Breeze-2021. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

Минобороны России заявило, что будет отслеживать ход учений НАТО Sea Breeze в Украине

Детали

Применение сил специальных операций (ССО) спланировано в ходе учений НАТО с участием Украины Sea Breeze в Черном море, сообщил Минобороны РФ. “Особо подчеркну — спланировано применение морского десанта для совместных действий сил специальных операций с украинскими сухопутными войсками на территории Украины”, — сказал он.

“Конкретно, — на военных полигонах в Херсонской и Николаевской областях”, — заявил генерал.

По его данным, активная фаза учения пройдет в два этапа. На первом этапе “будут отрабатываться задачи развертывания пунктов управления и связи, планирования операции, формирования отрядов боевых кораблей и перебазирования авиации на аэродромы рассредоточения”.

На втором этапе предусмотрен комплекс мер по “стабилизации обстановки”, включающий огневое поражение надводных, а также подводных кораблей противника, противовоздушную и противолодочную оборону.

“Таким образом, несмотря на то, что учение по статусу и даже названию является морским, его истинные границы военной активности выходят далеко за пределы украинского участка акватории Черного моря. Именно там, на территории Украины, силы специальных операций будут отрабатывать взаимодействие подразделений ССО различной национальной принадлежности при совместном выполнении задач, а также десантирование на парашютах и по-штурмовому с вертолетов, в том числе в ночное время”, — решил заявить Конашенков.

Справка

Учения пройдут с 28 июня по 10 июля с участием Украины, США, Канады, Великобритании, Нидерландов, Румынии, Болгарии, Греции, Турции, Латвии и других стран-партнеров.

Ранее весной участники главной конференции по планированию учений Sea Breeze 2021, которая состоялась в Одессе, решили, что на нынешних международных учениях будет задействовано более 30 кораблей, морская пехота Украины и США, а также беспилотные авиационные комплексы Bayraktar TB2.

В этом году предполагается значительное увеличение состава сил и средств берегового компонента, в частности, из состава морской пехоты Украины и США, большое количество бронированной техники и артиллерии. К воздушному компоненту планируют привлечь самолеты и вертолеты с американской стороны и со стороны украинской морской авиации, Воздушных сил ВСУ, Государственной пограничной службы, а также беспилотные авиационные комплексы.

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