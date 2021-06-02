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Міноборони Росії заявило, що буде відслідковувати хід навчань НАТО Sea Breeze в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 червня. УНН. Міністерство оборони Російської Федерації буде відслідковувати хід військових навчань НАТО і України Sea Breeze-2021. Про це повідомив журналістам офіційний представник Міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков, пише УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.

Міноборони Росії заявило, що буде відслідковувати хід навчань НАТО Sea Breeze в Україні

Деталі

Застосування сил спеціальних операцій (ССО) сплановано в ході навчань НАТО за участю України Sea Breeze в Чорному морі, повідомило Міноборони РФ. “Особливо підкреслю — сплановано застосування морського десанту для спільних дій сил спеціальних операцій з українськими сухопутними військами на території України”, — сказав він.

“Конкретно, — на військових полігонах в Херсонській та Миколаївській областях”, — заявив генерал.

За його даними, активна фаза навчання пройде в два етапи. На першому етапі “відпрацьовуватимуться завдання розгортання пунктів управління і зв’язку, планування операції, формування загонів бойових кораблів і перебазування авіації на аеродроми розосередження”.

На другому етапі передбачено комплекс заходів по “стабілізації обстановки”, що включає вогневе ураження надводних, а також підводних кораблів противника, протиповітряну і протичовнову оборону.

“Таким чином, незважаючи на те, що навчання по статусу і навіть назвою є морськими, його справжні кордони військової активності виходять далеко за межі української ділянки акваторії Чорного моря. Саме там, на території України, сили спеціальних операцій будуть відпрацьовувати взаємодію підрозділів ССО різної національної приналежності при спільному виконанні завдань, а також десантування на парашутах і по-штурмовому з вертольотів, у тому числі в нічний час”, — вирішив заявити Конашенков.

Довідка

Навчання пройдуть з 28 червня по 10 липня за участю України, США, Канади, Великої Британії, Нідерландів, Румунії, Болгарії, Греції, Туреччини, Латвії та інших країн-партнерів.

Раніше навесні учасники головної конференції з планування навчань Sea Breeze 2021, яка відбулася в Одесі, вирішили, що на нинішніх міжнародних навчаннях буде задіяно понад 30 кораблів, морська піхота України і США, а також безпілотні авіаційні комплекси Bayraktar TB2.

В цьому році передбачається значне збільшення складу сил і засобів берегового компоненту, зокрема, зі складу морської піхоти України і США, велика кількість броньованої техніки і артилерії. До повітряного компоненту планують залучити літаки і вертольоти з американської сторони і з боку української морської авіації, Повітряних сил ЗСУ, Державної прикордонної служби, а також безпілотні авіаційні комплекси.

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