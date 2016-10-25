Минобороны РФ заявило об отсутствии российских авиаударов по Алеппо

"В течение последних суток над Алеппо полностью прекращены полеты авиации ВКС России и ВВС Сирии. Самолеты не приближаются к городу и не наносят ударов. Для мирных жителей, покидающих восточные районы Алеппо продолжают круглосуточно работать шесть гуманитарных коридоров, открыты пункты горячего питания и предоставления первой медицинской помощи", - сказал И.Конашенков.

Представитель Минобороны России сообщил, что в понедельник, 24 октября, поздно вечером 48 женщин и детей в сопровождении российских офицеров и сирийских властей вышли через гуманитарный коридор с восточной Алеппо.

Напомним, ранее МИД РФ заявил, что гуманитарная пауза в Алеппо больше "не актуальна".