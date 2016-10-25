Міноборони РФ заявило про відсутність російських авіаударів по Алеппо
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. ВКС Росії і ВПС Сирії за останні сім діб не завдавали ударів по Алеппо, польоти авіації над містом і в його околицях не відбувались. Про це повідомив у вівторок офіційний представник міноборони Росії, генерал-майор Ігор Конашенков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Протягом останніх семи діб над Алеппо повністю припинені польоти авіації ВКС Росії і ВПС Сирії. Літаки не наближаються до міста і не завдають ударів. Для мирних жителів, які покидають східні райони Алеппо, продовжують цілодобово працювати шість гуманітарних коридорів, відкриті пункти гарячого харчування та надання першої медичної допомоги", - сказав І.Конашенков.
Представник міноборони Росії повідомив, що в понеділок, 24 жовтня, пізно ввечері 48 жінок і дітей в супроводі російських офіцерів і сирійської влади вийшли через гуманітарний коридор зі східного Алеппо.
Нагадаємо, раніше МЗС РФ заявило, що гуманітарна пауза в Алеппо більше “не актуальна”.