Минобороны РФ: химическое оружие в Идлибе принадлежало сирийским повстанцам
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. По данным Москвы, сирийская авиация во вторник нанесла удар в районе города Хан-Шейхун по складу боеприпасов повстанцев, где и было химическое оружие. Об этом в среду заявил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков, передает УНН со ссылкой на Deurtsche Welle.
"По данным российских средств объективного контроля воздушного пространства вчера в период с 11:30 до 12:30 по местному времени сирийская авиация нанесла удар в районе восточной окраины населенного пункта Хан-Шейхун по большому складу боеприпасов террористов и накопленной там военной техники. На территории этого состава находились цеха по производству фугасов, которые начиняют ядовитыми веществами..." - сказал он.
Представитель минобороны РФ отметил, что боеприпасы, которые были в Хан-Шейхуне, сирийские повстанцы ранее применили в Алеппо.
Напомним, в результате нападения с возможным использованием химического оружия утром во вторник погибли 72 человека. По данным свидетелей, на которых ссылается агентство AP, ядовитый газ над городом распылили российские военные самолеты Су, принадлежащих воздушным флотам РФ и Сирии. В случае подтверждения этих данных, нападение в Хан-Шейхуне станет самой смертоносной химической атакой в Сирии после гибели через распыление зарина сотен гражданских под Дамаском в августе 2013 года, пишет издание.
Вечером во вторник постоянные члены Совета безопасности ООН Великобритания, Франция и США внесли проект резолюции, которой осуждается газовая атака и предъявляется требование детального расследования. В случае принятия резолюции, которое ожидается 5 апреля, СБ ООН должен обратиться к Организации по запрещению химического оружия для неотложного изучения обстоятельств нападения в подконтрольной сирийской оппозиции провинции Идлиб.