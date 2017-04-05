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Міноборони РФ: хімічна зброя в Ідлібі належала сирійським повстанцям

Київ • УНН

 • 11240 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. За даними Москви, сирійська авіація у вівторок завдала удару в районі міста Хан-Шейхун по складу боєприпасів повстанців, де й була хімічна зброя. Про це у середу заявив офіційний представник міністерства оборони РФ Ігор Конашенков, передає УНН з посиланням на Deurtsche Welle.

"За даними російських засобів об'єктивного контролю повітряного простору вчора у період з 11:30 до 12:30 за місцевим часом сирійська авіація завдала удару в районі східної околиці населеного пункту Хан-Шейхун по великому складу боєприпасів терористів та накопиченої там військової техніки. На території цього складу знаходились цехи з виробництва фугасів, що їх начиняють отруйними речовинами..." - сказав він.

Представник міноборони РФ зазначив, що боєприпаси, які були у Хан-Шейхуні, сирійські повстанці раніше застосували в Алеппо.

Нагадаємо, внаслідок нападу з імовірним використанням хімічної зброї зранку вівторка загинули 72 людини. За даними свідків, на яких посилається агентство AP, отруйний газ над містом розпилили російські військові літаки Су, які належать повітряним флотам РФ та Сирії. У випадку підтвердження цих даних, напад у Хан-Шейхуні стане найбільш смертоносною хімічною атакою в Сирії після загибелі через розпил заріну сотень цивільних під Дамаском у серпні 2013 року, пише видання.

Увечері у вівторок постійні члени Ради безпеки ООН Велика Британія, Франція та США внесли проект резолюції, якою засуджується газова атака та ставиться вимога детального розслідування. У випадку ухвалення резолюції, яке очікується 5 квітня, РБ ООН має звернутися до Організації із заборони хімічної зброї для невідкладного вивчення обставин нападу у підконтрольній сирійській опозиції провінції Ідліб.

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