В министерстве обороны рассказали об обязанностях Военной полиции, среди них будут поддержания воинской дисциплины, оперативно-розыскная деятельность и следственные действия в вопросах военных преступлений. Пишет УНН со ссылкой на АрмияInform.

По словам Ильи Костина, уполномоченного Минобороны по вопросам военной полиции, основные задачи военной полиции будут включать поддержку военной дисциплины, проведение оперативно-розыскной деятельности, а также расследование военных преступлений. Дополнительно, военная полиция будет заниматься защитой прав военнослужащих и обеспечением исполнения наказаний.

То есть, к функциям ВСП добавляются - оперативно-розыскная деятельность, добавляется ограниченно следственная деятельность. Исключительно в отношении военных преступлений - говорит Костин.

Он добавил, что создание военной полиции является крайне необходимым, поскольку Украина - это единственная страна в мире, которая ведет интенсивные боевые действия и при этом не имеет специализированного военного формирования с правоохранительными полномочиями.

Напомним

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает создание в Украине военной полиции с правоохранительными функциями для обеспечения правопорядка, воинской дисциплины и профилактики правонарушений в Министерстве обороны, Вооруженных силах и Государственной специальной службе транспорта.