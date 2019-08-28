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Минобороны провело штабные переговоры с представителями министерства обороны Германии

Минобороны провело штабные переговоры с представителями министерства обороны Германии

Киев  •  УНН

 • 7463 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. В Министерстве обороны Украины проведены украинского-германские штабные переговоры, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Сегодня в Киеве в рамках развития военно-политического сотрудничества с Федеративной Республикой Германия под руководством директора Департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества Министерства обороны Украины Олега Мелихова с украинской стороны и директора Департамента международной политики безопасности и двусторонних отношений Федерального министерства обороны Федеративной Республики Германия бригадного генерала Вольфгана Оля, с немецкой стороны, проведены украинского-германские штабные п реговоры.

“Во время мероприятия стороны обсудили вопросы региональной безопасности, состояния реализации задач оборонной реформы, стратегические аспекты военной политики с учетом тенденций развития среды безопасности. В ходе мероприятия немецкая сторона констатировала неизменность позиции Федеративной Республики Германия относительно поддержки Украины в современных условиях безопасности, выразила готовность наращивания сотрудничества по военно-политическим, военным направлениям, а также в сфере военного образования и в области военно-медицинского обеспечения”, — указано в сообщении.

Как сообщал УНН, Минобороны наградило 250 матерей погибших военнослужащих.

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