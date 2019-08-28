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Міноборони нагородило 250 матерів загиблих військовослужбовців

Міноборони нагородило 250 матерів загиблих військовослужбовців

Київ • УНН

 • 8986 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. У Києві відбувся урочистий церемоніал вшанування загиблих військовослужбовців Збройних Сил України. Під час заходу міністр оборони Степан Полторак нагородив 250 матерів загиблих військових, передає УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Сьогодні ми запросили 250 матерів з усієї країни, аби відзначити їх за стійкість, патріотизм, за відданість Батьківщині, а також за те, у ці непрості для країни часи вони виховали таких дітей — справжніх захисників України", — зазначив глава оборонного відомства.

Міністр оборони України також нагадав, що 29 серпня є одним з найважчих і найтрагічніших днів в історії країни, адже саме цього дня під час бойових дій на сході Українська армія зазнала найбільших втрат.

"29 серпня загинули 147 військовослужбовців Збройних Сил України. Разом з безповоротними втратами, які понесли інші військові формування у цей день, на жаль, маємо цифру 223 полеглих українських захисників, — зазначив Міністр, — Завтра ми вшановуватимемо пам’ять про них тут, в Міноборони, і робитимемо це в оновленому форматі. Ми прийняли рішення, щоб усі військовослужбовці з різних силових відомств України, які воювали пліч-о-пліч і загинули в боях за Україну, незалежно від того, чи воювали вони у складі ЗС України, чи були прикордонниками, представниками Національної гвардії або СБУ, вшановувалися разом".

Відтак, щоранку у Міністерстві оборони України, під час вшанування полеглих бійців, будуть згадуватися імена усіх загиблих захисників України.

Нагадаємо, протягом 28-30 серпня на Михайлівській площі в столиці відзначатимуть Дні пам’яті героїв Іловайського плацдарму.

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