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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 130726 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Минобороны наградило 250 матерей погибших военнослужащих

Минобороны наградило 250 матерей погибших военнослужащих

Киев  •  УНН

 • 8986 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. В Киеве состоялся торжественный церемониал памяти погибших военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Во время мероприятия министр обороны Степан Полторак наградил 250 матерей погибших военных, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Сегодня мы пригласили 250 матерей со всей страны, чтобы отметить их за стойкость, патриотизм, за преданность Родине, а также за то, в эти непростые для страны времена они воспитали таких детей - настоящих защитников Украины", - отметил глава оборонного ведомства.

Министр обороны Украины также напомнил, что 29 августа является одним из самых тяжелых и трагических дней в истории страны, ведь именно в этот день во время боевых действий на востоке Украинская армия понесла наибольшие потери.

"29 августа погибли 147 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Вместе с необратимыми потерями, которые понесли другие военные формирования в этот день, к сожалению, имеем цифру 223 погибших украинских защитников, - отметил министр, - Завтра мы чествуем память о них здесь, в Минобороны, и будем делать это в обновленном формате. Мы приняли решение, чтобы все военнослужащие из различных силовых ведомств Украины, воевавших бок о бок и погибли в боях за Украину, независимо от того, воевали они в составе ВС Украины, были пограничниками, представителями Национальной гвардии или СБУ, почитались вместе".

Следовательно, каждое утро в Министерстве обороны Украины, во время чествования павших бойцов, будут упоминаться имена всех погибших защитников Украины.

Напомним, в течение 28-30 августа на Михайловской площади в столице будут отмечать Дни памяти героев Иловайского плацдарма.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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