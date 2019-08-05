У Києві вшанують пам’ять героїв Іловайського плацдарму

Так, 28-30 серпня з 10:00 до 17:00 на Михайлівській площі відзначатимуть Дні пам’яті героїв Іловайського плацдарму. Відповідну ініціативу громадської організації "Військово-патріотичне об’єднання УБД "САРМАТ"" та громадської спілки "Асоціація ветеранів війни, учасників АТО, членів сімей загиблих (померлих) та інвалідів війни" підтримано розпорядженням КМДА №1377.

Монтаж тимчасових конструкцій та обладнання, необхідного для організації та проведення заходу, здійснюватиметься 27 серпня з 10:00. Демонтаж мають завершити 30 серпня о 23:00.

29 серпня із 10:00 до 18:00 дорожній рух регулюватимуть на вулиці Великій Житомирській від вулиці Володимирської до вулиці Михайлівської, на вулиці Михайлівській від вулиці Великої Житомирської до провулку Михайлівського та на Володимирському проїзді від вулиці Малої Житомирської до Михайлівської площі.

Нагадаємо, на День Незалежності у Києві відбудеться Хода Гідності.