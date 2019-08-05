В Киеве почтят память героев Иловайского плацдарма
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В конце августа на Михайловской площади в столице будут отмечать Дни памяти героев Иловайского плацдарма. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
Так, 28-30 августа с 10:00 до 17:00 на Михайловской площади будут отмечать Дни памяти героев Иловайского плацдарма. Соответствующую инициативу общественной организации "Военно-патриотическое объединение УБД "САРМАТ"" и общественного союза "Ассоциация ветеранов войны, участников АТО, членов семей погибших (умерших) и инвалидов войны" поддержано распоряжением КГГА №1377.
Монтаж временных конструкций и оборудования, необходимого для организации и проведения мероприятия, будет осуществляться 27 августа с 10:00. Демонтаж должны завершить 30 августа в 23:00.
29 августа с 10:00 до 18:00 дорожным движением будут регулировать на улице Большой Житомирской от улицы Владимирской до улицы Михайловской, на улице Михайловской от улицы Большой Житомирской до переулка Михайловского и на Владимирском проезде от улицы Малой Житомирской к Михайловской площади.
Напомним, в День Независимости в Киеве состоится Шествие Достоинства.