Міноборони провело штабні переговори з представниками міністерства оборони Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. В Міністерстві оборони України проведено українсько-німецькі штабні переговори, передає УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.
Сьогодні у Києві в рамках розвитку воєнно-політичного співробітництва з Федеративною Республікою Німеччина під керівництвом директора Департаменту воєнної політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва Міністерства оборони України Олега Меліхова з української сторони та директора Департаменту міжнародної політики безпеки та двосторонніх відносин Федерального міністерства оборони Федеративної Республіки Німеччина бригадного генерала Вольфгана Оля, з німецької сторони, проведено українсько-німецькі штабні переговори.
“Під час заходу сторони обговорили питання регіональної безпекової політики, стану реалізації завдань оборонної реформи, стратегічні аспекти воєнної політики з урахуванням тенденцій розвитку безпекового середовища. У ході заходу німецька сторона констатувала незмінність позиції Федеративної Республіки Німеччина стосовно підтримки України в сучасних безпекових умовах, висловила готовність нарощування співробітництва за воєнно-політичним, військовим напрямами, а також у сфері військової освіти та у галузі військово-медичного забезпечення”, — вказано у повідомленні.
Як повідомляв УНН, Міноборони нагородило 250 матерів загиблих військовослужбовців.