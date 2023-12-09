Минобороны провели встречу с американцами The Cohen Group, относительно потребностей ВСУ в вооружении
Киев • УНН
Украинские чиновники Минобороны встретились с представителями The Cohen Group, чтобы обсудить военные потребности Украины и закупки, стремясь обеспечить прозрачность процессов и локализацию оборонного производства.
Представители украинского Министерства обороны встретились с делегацией американской компании "The Cohen Group". На встрече военные обозначили потребности украинской армии, и проинформировали, в каком оружии нуждаются наши защитники. О результатах этого разговора сообщили в пресс-службе оборонного ведомства, передает УНН.
Детали
О текущих потребностях украинской армии в вооружении во время официальной встречи отчитывались представители Центрального управления координации внешнеэкономической деятельности Минобороны.
В частности, заместитель Министра обороны Юрий Джигир, который возглавил украинскую делегацию в этих переговорах, привел приоритеты ведомства, среди которых прозрачные закупки вооружения, локализация оборонного производства в Украине.
Мы искренне рассчитываем на вашу экспертизу, ваши предложения по налаживанию процессов и избежанию возможных рисков будут нам полезны.
Американская компания "The Cohen Group", под руководством бывшего министра обороны США Уильяма Коэна, известна тем, что специализируется на предоставлении консультативных услуг государственным и корпоративным клиентам во всем мире.
На переговорах в Киев украинцев приехал консультировать представитель "The Cohen Group" Патрик Тёрнер. Он отметил, что среди клиентов их компании есть много крупных производителей оружия, и "The Cohen Group" готова помочь наладить связи с ними.
Стороны обсудили потенциальные направления сотрудничества.
Минобороны провели встречу с американцами The Cohen Group, относительно потребностей ВСУ в вооружении
Украинские чиновники Минобороны встретились с представителями The Cohen Group, чтобы обсудить военные потребности Украины и закупки, стремясь обеспечить прозрачность процессов и локализацию оборонного производства.
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