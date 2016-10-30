Минобороны Польши: Россия стремится дестабилизировать политическую повестку в Европе

По словам А.Мацеревича, "уровень вооружения России и агрессивности ее действий, особенно в последний период, является беспрецедентным и превысил пределы нормального политического аукциона". Польский министр отметил, что хотя "России не нужно бояться" и все же "надо понимать, что Россия систематически и последовательно стремится дестабилизировать Европу, дестабилизировать политическую повестку в Европе".

Глава Министерства национальной обороны Польши предупредил, что "фальшивым тезисом, который не соответствует действительности является то, что НАТО не отвечает в этой ситуации, что НАТО молчит, что НАТО бессильно".

Вместе с тем министр заявил о планах НАТО по размещению в январе в Польше танковой бригады, которая является "самой сильной танковой бригадой Соединенных Штатов".

"Если кто-то думает, что Североатлантический альянс беспомощен, что Соединенные Штаты не в состоянии ответить, что НАТО в целом не в состоянии реагировать - то это не так. Были приняты решения, о которых, полтора года назад, никто даже и не мечтал. Это постоянное присутствие НАТО на территории Польши, и на всем восточном фланге, размещение в Польше штаб-квартиры, которая будет координировать все эти силы", - отметил А.Мацеревич.