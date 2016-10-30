Міноборони Польщі: Росія прагне дестабілізувати політичний порядок у Європі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Міністр національної оборони Польщі Антоні Мацєревич заявив, що Росія послідовно і систематично прагне дестабілізувати політичний порядок у Європі. Про це повідомляє “Польське радіо”, передає УНН.
За словами А.Мацєревича, “рівень озброєння Росії та агресивності її дій, особливо в останній період, є безпрецедентним і перевищив межі нормального політичного аукціону”. Польський міністр наголосив, що хоч “Росії не треба боятися” та все таки “треба усвідомлювати, що Росія систематично і послідовно прагне дестабілізувати Європу, дестабілізувати політичний порядок в Європі”.
Глава Міністерства національної оборони Польщі попередив, що “фальшивою тезою, яка не відповідає дійсності є те, що НАТО не відповідає в цій ситуації, що НАТО мовчить, що НАТО безсиле”.
Натомість міністр заявив про плани НАТО щодо розміщення у січні в Польщі танкової бригади, яка є “найсильнішою танковою бригадою Сполучених Штатів”.
“Якщо хтось думає, що Північноатлантичний альянс безпорадний, що Сполучені Штати не в змозі відповісти, що НАТО в цілому не в змозі реагувати — то це не так. Були прийняті рішення, про які, півтора роки тому, ніхто навіть і не мріяв. Це постійна присутність НАТО на території Польщі, і в усьому східному фланзі, розташування в Польщі штаб-квартири, яка координуватиме всі ці сили” — зазначив А.Мацєревич.