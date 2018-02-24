Минобороны подтвердило отсутствие потерь за сутки в зоне АТО

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 61096 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 73825 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 76687 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106670 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100222 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104480 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111471 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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КИЕВ. 24 февраля. УНН. За прошедшие сутки на Донбассе ни один военнослужащий Вооруженных сил Украины не был ранен. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.

"В результате вражеских обстрелов ни один украинский защитник ни был ранен", - сообщил Д.Гуцуляк.

Всего за вчерашней суток на Донбассе было зафиксировано 13 обстрелов позиций сил АТО, из них 12 состоялось на луганском направлении, и еще один на донецком.

Украинский военным 7 раз приходилось открывать огонь из оружия, не запрещенного минскими соглашениями.

Как сообщал УНН, ранее в штабе АТО сообщили, что в результате вражеских обстрелов не пострадал ни один украинский защитник.

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