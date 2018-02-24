Минобороны подтвердило отсутствие потерь за сутки в зоне АТО

"В результате вражеских обстрелов ни один украинский защитник ни был ранен", - сообщил Д.Гуцуляк.

Всего за вчерашней суток на Донбассе было зафиксировано 13 обстрелов позиций сил АТО, из них 12 состоялось на луганском направлении, и еще один на донецком.

Украинский военным 7 раз приходилось открывать огонь из оружия, не запрещенного минскими соглашениями.

Как сообщал УНН, ранее в штабе АТО сообщили, что в результате вражеских обстрелов не пострадал ни один украинский защитник.