Минобороны подтвердило отсутствие потерь за сутки в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. За прошедшие сутки на Донбассе ни один военнослужащий Вооруженных сил Украины не был ранен. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.
"В результате вражеских обстрелов ни один украинский защитник ни был ранен", - сообщил Д.Гуцуляк.
Всего за вчерашней суток на Донбассе было зафиксировано 13 обстрелов позиций сил АТО, из них 12 состоялось на луганском направлении, и еще один на донецком.
Украинский военным 7 раз приходилось открывать огонь из оружия, не запрещенного минскими соглашениями.
Как сообщал УНН, ранее в штабе АТО сообщили, что в результате вражеских обстрелов не пострадал ни один украинский защитник.