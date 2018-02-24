Міноборони підтвердило відсутність втрат за добу в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Протягом минулої доби на Донбасі жоден військовослужбовець Збройних сил України не був поранений. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.
“Внаслідок ворожих обстрілів жоден український захисник не був поранений”, — повідомив Д.Гуцуляк.
Усього протягом вчорашньої доби на Донбасі було зафіксовано 13 обстрілів позицій сил АТО, з них 12 відбулось на луганському напрямку, та ще один на донецькому.
Українським військовим 7 разів доводилось відкривати вогонь у відповідь зі зброї, не забороненої мінськими угодами.
Як повідомляв УНН, раніше в штабі АТО повідомили, що внаслідок ворожих обстрілів не постраждав жоден український захисник.