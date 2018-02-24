Міноборони підтвердило відсутність втрат за добу в зоні АТО

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КИЇВ. 24 лютого. УНН. Протягом минулої доби на Донбасі жоден військовослужбовець Збройних сил України не був поранений. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.

“Внаслідок ворожих обстрілів жоден український захисник не був поранений”, — повідомив Д.Гуцуляк.

Усього протягом вчорашньої доби на Донбасі було зафіксовано 13 обстрілів позицій сил АТО, з них 12 відбулось на луганському напрямку, та ще один на донецькому.

Українським військовим 7 разів доводилось відкривати вогонь у відповідь зі зброї, не забороненої мінськими угодами.

Як повідомляв УНН, раніше в штабі АТО повідомили, що внаслідок ворожих обстрілів не постраждав жоден український захисник.

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