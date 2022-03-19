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Минобороны: оккупанты временно лишили Украину выхода к Азовскому морю

Киев • УНН

 • 148349 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Частично оккупанты преуспели в Донецком операционном районе - временно лишили Украину выхода к Азовскому морю. Об этом заявили в Минобороны Украины, сообщает УНН.

Детали

Частично оккупанты добились успеха в Донецком операционном районе - временно лишили Украину выхода к Азовскому морю. На подступах к Николаеву враг был остановлен совместными действиями подразделений Сил обороны.

Только в течение текущих суток противником нанесено 4 ракетных удара (14 ракет) и совершено более 40 авиационных налетов.

На Волынском направлении обстановка существенно не изменилась.

На Полесском направлении враг пытается удержать ранее захваченные рубежи на реке Ирпень. Активных наступательных действий оккупанты не осуществляют. Не оставляет попыток возобновления продвижения в сторону Киева. Ведет воздушную разведку с применением БПЛА.

Оккупанты продолжают частично блокировать город Чернигов, обстреливая артиллерией гражданские кварталы города.

На Слобожанском направлении характер действий противника существенных изменений не претерпел. Продолжаются попытки блокирования городов Сумы и Харькова, а также попытки возобновить наступление в направлении Покровска.

На Луганском направлении захватчики совершают попытки установления контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная, а также блокировки Северодонецка.

В районе Рубежного враг закрепился на западных и северо-западных окраинах города, делает неудачные попытки осуществить выход к южной части города. Продолжаются бои за город Попасная.

На Донецком направлении оккупационные войска ведут боевые действия в районах населенных пунктов Верхньоторецьке, Крымское, Авдеевка, Тарамчук. Продолжается блокада и попытки штурма города-героя Мариуполя.

Украинские Национальные Новости

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