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Міноборони: окупанти тимчасово позбавили Україну виходу до Азовського моря

Міноборони: окупанти тимчасово позбавили Україну виходу до Азовського моря

Київ • УНН

 • 148349 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Частково окупанти досягли успіху у Донецькому операційному районі - тимчасово позбавили Україну виходу до Азовського моря. Про це заявили в Мінобороні України, повідомляє УНН.

Деталі

Частково окупанти досягли успіху у Донецькому операційному районі - тимчасово позбавили Україну виходу до Азовського моря. На підступах до Миколаєва ворог був зупинений спільними діями підрозділів Сил оборони.

Тільки протягом поточної доби противником нанесено 4 ракетних удари (14 ракет) та здійснено понад 40 авіаційних нальотів.

На Волинському напрямку обстановка істотно не змінилася.

На Поліському напрямку ворог намагається утримати раніше захоплені рубежі на річці Ірпінь. Активних наступальних дій окупанти не здійснюють. Не полишає спроб відновлення просування в бік Києва. Веде повітряну розвідку із застосуванням БПЛА.

Окупанти продовжують частково блокувати місто Чернігів, обстрілюючи артилерією цивільні квартали міста.

На Слобожанському напрямку характер дій противника суттєвих змін не зазнав. Продовжуються спроби блокування міст Суми та Харкова, а також намагання відновити наступ у напрямку Покровська.

На Луганському напрямку загарбники здійснюють спроби встановлення контролю над населеними пунктами Рубіжне та Попасна, а також блокування Сєверодонецька.

В районі Рубіжного ворог закріпився на західних та північно-західних околицях міста, робить невдалі спроби здійснити вихід до південної частини міста. Тривають бої за місто Попасна.

На Донецькому напрямку окупаційні війська ведуть бойові дії в районах населених пунктів Верхньоторецьке, Кримське, Авдіївка, Тарамчук. Триває блокада та спроби штурму міста-героя Маріуполя.

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