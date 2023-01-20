Минобороны назвало три приоритета Украины на "Рамштайн-8"

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"На Рамштайн-8 есть три приоритета Украины: больше систем ПВО; оружие для наступательных операций (танки, гаубицы, боеприпасы); систематические поставки боеприпасов + сервис и ремонт вооружения и техники", - указали в Минобороны в Twitter.

Дополнение

Союзники, в том числе по НАТО, соберутся 20 января на американской базе ВВС "Рамштайн", в Германии, чтобы обсудить военную помощь Украине. Группа стран-участниц уже пообещала добиться "беспрецедентных" поставок вооружений.

Справочно

Контактная группа по вопросам обороны Украины (UCG) была сформирована после российского вторжения в Украину. По состоянию на 15 июня 2022 года в нее входили министры обороны более 50 стран. Ее возглавляет министр обороны США Ллойд Остин.