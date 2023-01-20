Міноборони назвало три пріоритети України на "Рамштайн-8"

Цитата

"На Рамштайн-8 є три пріоритети України: більше систем ППО; зброя для наступальних операцій (танки, гаубиці, боєприпаси); систематичне постачання боєприпасів + сервіс та ремонт озброєння та техніки", - вказали у Міноборони у Twitter.

Доповнення

Союзники, у тому числі по НАТО, зберуться 20 січня на американській базі ВВС "Рамштайн", у Німеччині, щоб обговорити військову допомогу Україні. Група країн-учасниць вже пообіцяла домогтися "безпрецедентних" постачань озброєнь.

Довідково

Контактна група з питань оборони України (UCG) була сформована після російського вторгнення в Україну. Станом на 15 червня 2022 року до неї входили міністри оборони понад 50 країн. Її очолює міністр оборони США Ллойд Остін.