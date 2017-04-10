Минобороны на дизельном тендере сэкономило почти 7,3 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В марте текущего года Министерство обороны Украины провело тендер на закупку дизельного арктического топлива на общую сумму более 520 млн грн, передает УНН со ссылкой на данные системы публичных закупок "ProZorro".
Ожидаемая стоимость указанной закупки составила 530 000 000 грн. Открытый аукцион среди участников тендерной процедуры состоялся 6 марта. Всего разыгрывалось семь лотов, и, по результатам торгов, шесть из них выиграло ООО "Газтрейд", которое входит в группу компаний "Трейд Коммодити".
В частности, первый лот на дизельное топливо стоимостью 50 млн грн, выиграла компания ООО "Газтрейд", предложив цену в 49179840 грн.
Лот второй - дизельное топливо на сумму 175 000 000 грн, выиграла компания ООО "Газтрейд", предложив цену - 172 129 440 грн.
Лот третий - дизтопливо на сумму 125 000 000 грн выиграла компания ООО "Газтрейд", предложив цену - 122 699 800 грн.
Лот четвертый - дизельное топливо на сумму 50000000 выиграла компания ООО "Газтрейд", предложив цену - 49579920 грн.
Лот пятый - дизельное топливо на сумму 25000000 выиграла компания ООО "ОККО КОНТРАКТ", предложив цену в 24746000 грн.
Лот шестой - дизельное топливо на сумму 67500000 грн также выиграла компания ООО "Газтрейд", предложив цену в 66932892 грн.
Лот седьмой - дизельное топливо, ожидаемой стоимостью 37500000 грн, тоже выиграла компания ООО "Газтрейд", предложив цену в 37184940 грн.
Таким образом, ООО "Газтрейд" должно поставить на нужды Минобороны 20 тыс. тонн дизельного арктического топлива на сумму 497 706 832 грн.
Благодаря самым низким ценовым предложениям от "Газтрейд" Министерство обороны сэкономит 7,3 млн грн (ожидаемая стоимость выигранных компанией шести лотов составила 505 млн грн).
Как сообщал УНН, в прошлом году на государственных закупках топлива в группы компаний "Трейд Коммодити" государство сэкономило около четверти миллиарда гривен.
По данным издания "Бизнес", благодаря приемлемым ценам на горюче-смазочные материалы, "Трейд Коммодити" потеснили монополистов рынка. И за это получили порцию дискредитации в СМИ.