Минобороны на дизельном тендере сэкономило почти 7,3 млн грн

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 50192 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104695 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161075 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118648 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117829 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113260 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104757 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107203 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103688 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154895 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Минобороны на дизельном тендере сэкономило почти 7,3 млн грн

Минобороны на дизельном тендере сэкономило почти 7,3 млн грн

Киев  •  УНН

 • 10758 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В марте текущего года Министерство обороны Украины провело тендер на закупку дизельного арктического топлива на общую сумму более 520 млн грн, передает УНН со ссылкой на данные системы публичных закупок "ProZorro".

Ожидаемая стоимость указанной закупки составила 530 000 000 грн. Открытый аукцион среди участников тендерной процедуры состоялся 6 марта. Всего разыгрывалось семь лотов, и, по результатам торгов, шесть из них выиграло ООО "Газтрейд", которое входит в группу компаний "Трейд Коммодити".

В частности, первый лот на дизельное топливо стоимостью 50 млн грн, выиграла компания ООО "Газтрейд", предложив цену в 49179840 грн.

Лот второй - дизельное топливо на сумму 175 000 000 грн, выиграла компания ООО "Газтрейд", предложив цену - 172 129 440 грн.

Лот третий - дизтопливо на сумму 125 000 000 грн выиграла компания ООО "Газтрейд", предложив цену - 122 699 800 грн.

Лот четвертый - дизельное топливо на сумму 50000000 выиграла компания ООО "Газтрейд", предложив цену - 49579920 грн.

Лот пятый - дизельное топливо на сумму 25000000 выиграла компания ООО "ОККО КОНТРАКТ", предложив цену в 24746000 грн.

Лот шестой - дизельное топливо на сумму 67500000 грн также выиграла компания ООО "Газтрейд", предложив цену в 66932892 грн.

Лот седьмой - дизельное топливо, ожидаемой стоимостью 37500000 грн, тоже выиграла компания ООО "Газтрейд", предложив цену в 37184940 грн.

Таким образом, ООО "Газтрейд" должно поставить на нужды Минобороны 20 тыс. тонн дизельного арктического топлива на сумму 497 706 832 грн.

Благодаря самым низким ценовым предложениям от "Газтрейд" Министерство обороны сэкономит 7,3 млн грн (ожидаемая стоимость выигранных компанией шести лотов составила 505 млн грн).

Как сообщал УНН, в прошлом году на государственных закупках топлива в группы компаний "Трейд Коммодити" государство сэкономило около четверти миллиарда гривен.

По данным издания "Бизнес", благодаря приемлемым ценам на горюче-смазочные материалы, "Трейд Коммодити" потеснили монополистов рынка. И за это получили порцию дискредитации в СМИ.

Украинские Национальные Новости

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