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Міноборони на дизельному тендері зекономило майже 7,3 млн грн

Міноборони на дизельному тендері зекономило майже 7,3 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. У березні поточного року Міністерство оборони України провело тендер на закупівлю дизельного арктичного пального на загальну суму понад 520 млн грн, передає УНН з посиланням на дані системи публічних закупівель “ProZorro”.

Очікувана вартість вказаної закупівлі становила 530 000 000 грн. Відкритий аукціон серед учасників тендерної процедури відбувся 6 березня. Всього розігрувалося сім лотів, і за результатами торгів, шість із них виграло ТОВ “ГАЗТРЕЙД”, яка входить до групи компаній “Трейд Коммодіті”.

Зокрема, перший лот на дизельне паливо вартістю 50 млн грн, виграла компанія ТОВ “ГАЗТРЕЙД”, запропонувавши ціну у 49 179 840 грн.

Лот другий — дизельне паливо на суму 175 000 000 грн, виграла компанія ТОВ “ГАЗТРЕЙД”, запропонувавши ціну — 172 129 440 грн.

Лот третій — дизпаливо на суму 125 000 000 грн виграла компанія ТОВ “ГАЗТРЕЙД”, запропонувавши ціну — 122 699 800 грн.

Лот четвертий — дизельне паливо на суму 50 000 000 виграла компанія ТОВ “ГАЗТРЕЙД”, запропонувавши ціну — 49 579 920 грн.

Лот п’ятий — дизельне паливо на суму 25 000 000 виграла компанія ПП “ОККО КОНТРАКТ”, запропонувавши ціну у 24 746 000 грн.

Лот шостий — дизельне паливо на суму 67 500 000 грн також виграла компанія ТОВ “ГАЗТРЕЙД”, запропонувавши ціну у 66 932 892 грн.

Лот сьомий - дизельне паливо, очікуваною вартістю 37 500 000 грн, теж виграла компанія ТОВ “ГАЗТРЕЙД”, запропонувавши ціну у 37 184 940 грн.

Таким чином, ТОВ “ГАЗТРЕЙД” має поставити на потреби Міноборони 20 тис. тон дизельного арктичного пального на суму 497 706 832 грн.

Завдяки найменшим ціновим пропозиціям від “ГАЗТРЕЙД” Міністерство оборони зекономить 7,3 млн (очікувана вартість виграних компанією шести лотів становила 505 млн грн).

Як повідомляв УНН, торік на держаних закупівлях палива у групи компаній “Трейд Коммодіті” держава зекономила близько чверть мільярда гривень.

За даними видання “Бізнес”, завдяки прийнятним цінам на паливно-мастильні матеріали, “Трейд Коммодіті” потіснили монополістів ринку. І за це отримали порцію дискредитації у ЗМІ.

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