Минобороны готовится к оснащению подразделений комплексами "Стугна" и "Корсар"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В последние годы Вооруженные Силы Украины провели ряд организационно-штатных изменений с целью оснащения подразделений противотанковыми комплексами "Стугна", "Корсар" и современными беспилотными авиационными комплексами. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления оборонного планирования Генерального штаба Вооруженных Сил Украины полковник Вячеслав Демьяненко, передает корреспондент УНН.
"В течение двух последних лет проведено более 7 тыс. организационных мероприятий, в ходе которых унифицированы штаты и повышены способности боевых воинских частей. В том числе это касается организационно-штатных изменений с целью оснащения подразделений противотанковыми комплексами "Стугна", "Корсар" и современными беспилотными авиационными комплексами. Вдвое нарощен потенциал артиллерийских подразделений, усиленно оперативное обеспечение и военно-морские способности", - сказал он.
Кроме того, по словам полковника, был создан Межведомственный центр подготовки подразделений пакетных войск и артиллерии, который также приобретает возможностей.
Напомним, до конца 2019 планируется завершить полную структурную перестройку Генерального штаба Украины.