Міноборони готується до оснащення підрозділів комплексами "Стугна" та "Корсар"

"Протягом двох останніх років проведено понад 7 тис. організаційних заходів, у ході яких уніфіковано штати та підвищено спроможності бойових військових частин. У тому числі це стосується організаційно-штатних змін з метою оснащення підрозділів протитанковими комплексами "Стугна", "Корсар" та сучасними безпілотними авіаційними комплексами. Вдвічі нарощено потенціал артилерійських підрозділів, посилено оперативне забезпечення та військово-морські спроможності", - сказав він.

Крім того, за словами полковника, було створено Міжвідомчий центр підготовки підрозділів пакетних військ і артилерії, який також набуває спроможностей.

Нагадаємо, до кінця 2019 року планується завершити повну структурну перебудову Генерального штабу Україну.