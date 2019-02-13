Міноборони готується до оснащення підрозділів комплексами "Стугна" та "Корсар"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Протягом останніх років Збройні Сили України провели низку організаційно-штатних змін з метою оснащення підрозділів протитанковими комплексами "Стугна", "Корсар" та сучасними безпілотними авіаційними комплексами. Про це заявив заступник начальника Головного управління оборонного планування Генерального штабу Збройних Сил України полковник В’ячеслав Дем‘яненко, передає кореспондент УНН.
"Протягом двох останніх років проведено понад 7 тис. організаційних заходів, у ході яких уніфіковано штати та підвищено спроможності бойових військових частин. У тому числі це стосується організаційно-штатних змін з метою оснащення підрозділів протитанковими комплексами "Стугна", "Корсар" та сучасними безпілотними авіаційними комплексами. Вдвічі нарощено потенціал артилерійських підрозділів, посилено оперативне забезпечення та військово-морські спроможності", - сказав він.
Крім того, за словами полковника, було створено Міжвідомчий центр підготовки підрозділів пакетних військ і артилерії, який також набуває спроможностей.
Нагадаємо, до кінця 2019 року планується завершити повну структурну перебудову Генерального штабу Україну.