Детали

Каждой российской семье обещают выплатить по 11 тысяч рублей (3 165 грн) за погибшего во время войны против Украины. В то время власти Украины предоставит каждой семье за потерянного бойца по 15 млн грн (чуть более 52 млн рублей).

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский призвал российских солдат не слушать своих командиров и уходить из Украины.

Глава государства отметил также, что, пока продолжаетсяпреступное вторжениев Украину, российское государство несет такие убытки, будто война прошла и по их территории”.

Напомним

Министерство обороны Украины поддержалоинициативу международной ИТ-сообщества и предлагает российским солдатам выбор: погибнуть на неправедній войне или полную амнистию и 5 млн. Рублей компенсации.