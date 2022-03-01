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Минобороны РФ будет выплачивать по 11 тыс. Рублей семьям погибших российских солдат в войне против Украины

Киев • УНН

 • 1006836 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Министерство обороны России выплатит по 11 тыс. Рублей семьям погибших российских солдат, умерших в войне против Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Верховной Рады.

Детали

Каждой российской семье обещают выплатить по 11 тысяч рублей (3 165 грн) за погибшего во время войны против Украины. В то время власти Украины предоставит каждой семье за потерянного бойца по 15 млн грн (чуть более 52 млн рублей).

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский призвал российских солдат не слушать своих командиров и уходить из Украины.

Глава государства отметил также, что, пока продолжаетсяпреступное вторжениев Украину, российское государство несет такие убытки, будто война прошла и по их территории”.

Напомним

Министерство обороны Украины поддержалоинициативу международной ИТ-сообщества и предлагает российским солдатам выбор: погибнуть на неправедній войне или полную амнистию и 5 млн. Рублей компенсации.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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