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Міноборона РФ виплачуватиме по 11 тис. рублів сім'ям загиблих російських солдатів у війні проти України

Міноборона РФ виплачуватиме по 11 тис. рублів сім'ям загиблих російських солдатів у війні проти України

Київ • УНН

 • 1006839 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Міністерство оборони Росії виплатить по 11 тис. рублів сім'ям загиблих російських солдатів, які померли у війні проти України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Верховної Ради.

Деталі

Кожній російській родині обіцяють виплатити по 11 тисяч рублів (3 165 грн) за загиблого під час війни проти України. У той час влада України надасть кожній сім'ї за втраченого бійця по 15 млн грн (трохи більше 52 млн рублів). 

Додамо

Президент України Володимир Зеленський закликав російських солдат не слухати своїх командирів і йти з України.

Глава держави зазначив також, що, поки продовжується злочинне вторгнення в Україну, російська держава зазнає таких збитків, “ніби війна пройшла і їхньою територією”.

Нагадаємо

Міністерство оборони України підтримало ініціативу міжнародної ІТ-спільноти та пропонує російським солдатам вибір: загинути на неправедній війні або повну амністію та 5 млн. рублів компенсації.

Українські Національні Новини

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