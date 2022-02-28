Понад 5 тисяч російських окупантів загинули за 4 доби війни в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. За чотири доби від початку війни в Україні загинуло понад 5 тисяч російських окупантів. Сотні солдат та офіцерів ворога опинилися у полоні. Міністр оборони Олексій Резніков закликає російських військових припинити виконувати злочинні накази своїх командирів та добровільно здатися, повідомляє УНН з посиланням на Facebook Резнікова.
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"За 4 доби втрати російських окупантів вбитими та пораненими склали понад 5,3 тис. осіб. Багато з них – зовсім юні. Кремль перетворює їх на злочинців, робить вбивцями.
Частину з них обманули, частину зазомбували пропагандою чи залякали. Загалом видно, що мотивація більшості загарбників є невисокою”, - написав Резніков.
Деталі
Наголошується, що Міністерство оборони України підтримало ініціативу міжнародної ІТ-спільноти та пропонує російським солдатам вибір: загинути на неправедній війні або повну амністію та 5 млн. рублів компенсації.
“Якщо вони складуть зброю і добровільно здадуться у полон. Кошти для забезпечення цієї акції збирають лідери світової ІТ-індустрії. Ми пропонуємо російським військовим почати нове життя. Кожен, хто відмовиться бути окупантом, - наблизить мир. Для тих, хто обере шлях окупанта - пощади не буде”, - наголосив ввн.
Додамо
Президент України Володимир Зеленський закликав російських солдат не слухати своїх командирів і йти з України.
Глава держави зазначив також, що, поки продовжується злочинне вторгнення в Україну, російська держава зазнає таких збитків, “ніби війна пройшла і їхньою територією”.