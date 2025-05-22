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Минкульт уволил гендиректора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Остапенко

Киев • УНН

 • 680 просмотра

Максим Остапенко уволен из-за ненадлежащего выполнения условий контракта и нарушений в деятельности заповедника. Он заявил о давлении и борьбе за контроль над Лаврой.

Минкульт уволил гендиректора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Остапенко

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины (МКСК) уволило генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максима Остапенко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Детали

В министерстве заявили, что Остапенко уволили "в связи с ненадлежащим исполнением условий контракта и выявленными нарушениями в деятельности заповедника".

Приказ об увольнении подписан 21 мая 2025 года.

Решение принято на основании докладной записки директора Департамента защиты и сохранения культурного наследия МКСК Владимира Шорникова.

В начале мая гендиректору заповедника был объявлен выговор, с которым он был ознакомлен лично. Выговор был объявлен на основании отчета Рабочей группы МКСК, созданной для изучения текущего состояния учета, использования и сохранения государственного имущества, находящегося в оперативном управлении заповедника. Рабочая группа также проверяла соблюдение границ и режимов использования территории и буферной зоны объекта культурного наследия

— говорится в сообщении МКСК.

Максим Остапенко также прокомментировал свое отстранение от должности руководителя заповедника. Сказал, что его уволили "без объяснений, предупреждений, никаких официальных замечаний по его работе. И уточнил, что в последнее время ходили слухи о том, что готовится смена руководителя учреждения.

В последние недели ходили слухи о закулисной борьбе за контроль над Лаврой. Мы чувствовали давление. Очевидно, кому-то стало неудобно от того, что мы вслух говорили о необходимости очищения Лавры от имперских нарративов. Кому-то мешала правда. Кому-то — наша принципиальность. Но эта новость не стала поражением. Она — еще одно подтверждение, что мы двигаемся в правильном направлении

Напомним

28 марта в Национальном заповеднике "Киево-Печерская лавра" началась инспекция состояния ближних пещер, расположенных на территории заповедника. По крайней мере, так власти объяснили меры на территории Лавры. Тем временем в соцсетях и СМИ распространялась информация о силовом захвате комплекса.

Лилия Набока

Лилия Набока

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