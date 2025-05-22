Мінкульт звільнив гендиректора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Остапенка

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України (МКСК) звільнило генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максима Остапенка. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу відомства.

У міністерстві заявили, що Остапенка звільнили "у зв’язку з неналежним виконанням умов контракту та виявленими порушеннями у діяльності заповідника".

Наказ про звільнення підписаний 21 травня 2025 року.

Рішення ухвалене на підставі доповідної записки директора Департаменту захисту та збереження культурної спадщини МКСК Володимира Шорнікова.

На початку травня гендиректору заповідника була оголошена догана, з якою він був ознайомлений особисто. Догана була оголошена на підставі звіту Робочої групи МКСК, утвореної для вивчення поточного стану обліку, використання та збереження державного майна, яке перебуває в оперативному управлінні заповідника. Робоча група також перевіряла дотримання меж і режимів використання території та буферної зони об’єкта культурної спадщини

Максим Остапенко також прокоментував своє усунення з посади керівника заповідника. Сказав, що його звільнили "без пояснень, попереджень, жодних офіційних зауважень щодо його роботи. І уточнив, що останнім часом ширились чутки про те, що готується зміна керівника установи.

Останні тижні ширились чутки про закулісну боротьбу за контроль над Лаврою. Ми відчували тиск. Очевидно, комусь стало незручно від того, що ми вголос говорили про необхідність очищення Лаври від імперських наративів. Комусь заважала правда. Комусь — наша принциповість. Але ця новина не стала поразкою. Вона — ще одне підтвердження, що ми рухаємося у правильному напрямку