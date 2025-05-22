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The Guardian

Bild

Financial Times

El País

Мі-8

Мінкульт звільнив гендиректора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Остапенка

Київ • УНН

 • 940 перегляди

Максима Остапенка звільнено через неналежне виконання умов контракту та порушення у діяльності заповідника. Він заявив про тиск та боротьбу за контроль над Лаврою.

Мінкульт звільнив гендиректора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Остапенка

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України (МКСК) звільнило генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максима Остапенка. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу відомства.

Деталі

У міністерстві заявили, що Остапенка звільнили "у зв’язку з неналежним виконанням умов контракту та виявленими порушеннями у діяльності заповідника".

Наказ про звільнення підписаний 21 травня 2025 року.

Рішення ухвалене на підставі доповідної записки директора Департаменту захисту та збереження культурної спадщини МКСК Володимира Шорнікова.

На початку травня гендиректору заповідника була оголошена догана, з якою він був ознайомлений особисто. Догана була оголошена на підставі звіту Робочої групи МКСК, утвореної для вивчення поточного стану обліку, використання та збереження державного майна, яке перебуває в оперативному управлінні заповідника. Робоча група також перевіряла дотримання меж і режимів використання території та буферної зони об’єкта культурної спадщини

— йдеться у повідомленні МКСК.

Максим Остапенко також прокоментував своє усунення з посади керівника заповідника. Сказав, що його звільнили "без пояснень, попереджень, жодних офіційних зауважень щодо його роботи. І уточнив, що останнім часом ширились чутки про те, що готується зміна керівника установи.

Останні тижні ширились чутки про закулісну боротьбу за контроль над Лаврою. Ми відчували тиск. Очевидно, комусь стало незручно від того, що ми вголос говорили про необхідність очищення Лаври від імперських наративів. Комусь заважала правда. Комусь — наша принциповість. Але ця новина не стала поразкою. Вона — ще одне підтвердження, що ми рухаємося у правильному напрямку

Нагадаємо

28 березня у Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" почалася інспекція стану ближніх печер, розташованих на території заповідника. Принаймні, так влада пояснила заходи на території Лаври. Тим часом у соцмережах та ЗМІ ширилася інформація про силове захоплення комплексу.

Лілія Набока

Лілія Набока

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