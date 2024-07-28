Во Франции главе МВД Франции Жеральду Дарманену было отправлено письмо с вирусом чумы. Об этом сообщает France 3, передает УНН.

Детали

Во Франции было обнаружено подозрительное письмо, адресованное министру внутренних дел Жеральду Дарманену и мэрии города Рубе. Согласно предварительным анализам, проведенным технической и научной полицией, в письме были обнаружены следы чумы.

Письмо, которое было без франков, вызвало подозрения из-за наличия в нем расовых оскорблений и черного порошка. Первые тесты показали незначительную положительность на чуму.

В то же время, представители префектуры Кот-д'Ор предостерегли, что эти результаты могут быть ложно положительными. Вещество было отправлено в Институт Пастера для проведения дополнительных анализов, результаты которых должны быть обнародованы поздно днем в понедельник.

В настоящее время автор письма не установлен. Прокуратура Дижона объявила о начале судебного расследования по факту публичного оскорбления, которое проводится территориальным управлением по борьбе с преступностью.

Франція обмежила доступ російським журналістам на Олімпіаду-2024